Промес не попал в заявку «Аякса» на матч против ПСВ

Форвард «Аякса» Квинси Промес, переговоры о возвращении которого ведет «Спартак», может больше не сыграть за амстердамцев.

Как проинформировал портал De Telegraaf, рулевой клуба Эрик тен Хаг не включил 29-летнего нападающего в заявку на сегодняшний матч Кубка Нидерландов против ПСВ. СМИ пишут, что такое решение специалиста связано с намерением «Аякса» в ближайшее время закрыть сделку по трансферу Промеса в «Спартак».

Напомним, что голландец выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее «Спартак» подал апелляцию на дисквалификацию Тедеско.