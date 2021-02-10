Двукратная чемпионка Игр заявила, что Россия позволила себя растоптать

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по биатлону Светлана Ишмуратова поделилась мнением относительно стартующего в словенской Поклюке чемпионата мира.

Напомним, что отечественные биатлонисты из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступят на мировом первенстве без флага и гимна страны.

«Очень обидно за то, что мы дожили до такой ситуации, когда даже не можем представлять свою страну. Однако, слава богу, фамилии у наших спортсменов звучные и запоминающиеся. Ведь когда их объявляют, поклонники биатлона сразу понимают: вот атлет из России!

А в целом, безусловно, очень обидно, что ситуация дошла до такого... Обидно, что мы позволили просто растоптать себя», — цитирует Ишмуратову «Матч ТВ».

Ранее лидер сборной Италии оценил прогресс российских биатлонистов.