Хабиб дал совет Исмаилову

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал совет россиянину Магомеду Исмаилову, который касался его будущих поединков, передает «Матч ТВ».

По мнению Нурмагомедова, Исмаилов должен провести бой с Александром Шлеменко в том случае, если сможет победить Владимира Минеева. При этом боец отметил, что заинтересован в организации боя Исмаилова и Минеева в рамках его промоушена Eagle Fighting Championship (EFC).

«Шлеменко — большая звезда, Исмаилов — большая звезда, и на месте Маги, если бы он выиграл у Минеева, я бы подрался со Шлеменко. А с кем еще драться, сами скажите?», — заявил Нурмагомедов.

Ранее сообщалось, что Джикия готов помочь Хабибу с дебютом в профессиональном футболе.