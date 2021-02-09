«Ливерпуль» может усилиться вингером «Лидса»
Виктория Алексеева
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«Ливерпуль» заинтересован в переходе полузащитника «Лидса» Рафиньи Диаса, сообщает GFFN.
По информации источника, 24-лентнйи бразилец стал приоритетной целью действующего чемпиона Английской премьер-лиги (АПЛ) на летнее трансферное окно.
Диас перешел в «Лидс» летом 2020 года из французского «Ренна». Его трансфер обошелся английской команде в €20 млн.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Ливерпуля» может перейти в «Манчестер Сити».