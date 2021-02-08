Промоушен Хабиба не планирует проведение женских боев
Антон Борисов
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Глава промоушена по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship (EFC) Шамиль Завуров заявил, что организация не планирует проводит поединки между женщинами.
«Такого у нас нет. Пока и не планируем женские бои. В России очень мало девушек, которые выступают. Мы выросли так, что женщина должна дома сидеть. Не хотим ей давать такого шанса. Пусть сидит дома», — цитирует Завурова «Спорт-Экспресс».
Владельцем промоушена является чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Спортсмен выкупил организацию Gorilla Fighting Championship в ноябре 2020 года. Сумма сделки составила $1 млн.
Ранее сообщалось, что промоушен Нурмагомедова планирует провести турнир в США.