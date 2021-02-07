Волкова назвали главным претендентом на пояс чемпиона UFC

Брат и тренер российского бойца ММА Магомеда Исмаилова Рамазан высказался о победе россиянина Александра Волкова над нидерландским спортсменом Алистаром Оверимом, передает Sport24.

7 февраля Волков и Оверим провели поединок, который стал главным боем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184. Противостояние продлилось до второго раунда, по итогам которого россиянин отправил своего соперника в нокаут.

«Мне кажется, что следующий бой Волкова может стать титульным, потому что Оверим топовый боец, который в UFC был на хорошем счету. Да, он проигрывал и выигрывал, но это не так важно. Вообще я думал, что будет более конкурентный бой», — заявил Исмаилов.

Ранее сообщалось, что Волков выписан из больницы после боя с Оверимом.