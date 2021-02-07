Сборная России выиграла АТР Cup

Сборная России выиграла турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР Cup).

В финальном противостоянии была повержена сборная Италии. В первом матче игрового дня Андрей Рублев сломил сопротивление Фабио Фоньини, после чего Даниил Медведев обыграл Маттео Берреттини.

Напомним, что в прошлом году первым победителем данного турнира стала сборная Сербии, которая не сумела по итогам группового этапа пробиться в раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Никита Гудожников дисквалифицирован за нарушение антикоррупционных правил.