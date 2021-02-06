Медведева раскритиковала распределение фигуристов по командам

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева высказалась о распределении фигуристов по командам на Кубке Первого канала.

6 февраля на арене «Мегаспорт» фигуристы представили короткие программы. Лидирует команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» — 931,41. Коллектив Медведевой набрал 912,92 балла.

«Поначалу мы должны были жеребиться. Должно было быть две чаши с шариками, каждый капитан вытягивал бы шарик, открывал и узнавал, кто кому выпал. Я больше сторонник именно такой жеребьевки, которой мы придерживаемся на официальных соревнованиях ИСУ.

Меня не поставили в известность о том, что мы будем не жеребиться, а выбирать спортсменов по очереди. Я об этом узнала только в прямом эфире от ведущего Алексея Ягудина. Спрашивала: «Где чаша? Где шарики?». Сначала я восприняла известие о другом формате как шутку. Ничего не имею против, но все-таки хотелось бы, чтобы за нас все решала фортуна. Так было бы честнее. Тем не менее сегодня моя команда лидировала первые три вида. Завтра будем бороться», — приводит слова фигуристки корреспондент «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию первого дня турнира.

Ранее Медведева оценила выступление своей команды на Кубке первого канала.