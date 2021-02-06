Олимпиаду-2022 призвали бойкотировать из-за нарушений прав человека в Китае

Коалиция из 180 правозащитных организаций призвала бойкотировать зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в Пекине в 2022 году, из-за нарушений прав человека в Китае, сообщает CBC.

Правозащитные группы представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других. Согласно их заявлению, члены этих групп подвергаются репрессиям, пыткам и преследованиям.

Было опубликовано открытое письмо к руководству стран с просьбой о бойкоте турнира. Также правозащитники обращались в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием перенести Игры из Китая, однако просьба была проигнорирована.

Ранее сообщалось, что ОКР получил официальное приглашение на Игры 2022 года.