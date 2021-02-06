Действующая чемпионка России в женском одиночном фигурном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями от выступления на прыжковом турнире в Москве. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в Instagram.

«Очень необычный день сегодня получился... Прыжковый фестиваль — это действительно что-то новое и интересное. Спасибо всем! У нас была крутая команда: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева. Но это было далеко не все, соревнования продолжаются!» — написала Щербакова.

Напомним, что женская команда оказалась сильнее мужской на турнире прыжков.

Ранее на сайте Первого канала опубликован показательный номер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой на турнире в Москве.