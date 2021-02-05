Гаджиев оценил возможность реванша между Минеевым и Исмаиловым
Андрей Черников
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Промоутер Камил Гаджиев оценил возможность реванша между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, передает РИА«Новости».
«Если они останутся в рамках уличных разборок, то до боя мы не доживем. Бой может быть очень ярким и бескомпромиссным, и дело может дойти до трилогии», — сказал Гаджиев.
Напомним, спортсмены встречались осенью 2018 года. Поединок закончился вничью.
Ранее Дастин Порье согласился на третий поединок с Конором Макгрегором.