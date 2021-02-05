Гаджиев оценил возможность реванша между Минеевым и Исмаиловым

Промоутер Камил Гаджиев оценил возможность реванша между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым, передает РИА«Новости».

«Если они останутся в рамках уличных разборок, то до боя мы не доживем. Бой может быть очень ярким и бескомпромиссным, и дело может дойти до трилогии», — сказал Гаджиев.



Напомним, спортсмены встречались осенью 2018 года. Поединок закончился вничью.

Ранее Дастин Порье согласился на третий поединок с Конором Макгрегором.