Вице-президент ИИХФ высказался о мелодии сборной России на ЧМ

Вице-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Калерво Куммола рассказал о том, что в организации пока не поднимали вопрос о том, какая мелодия будет играть у сборной России вместо национального гимна, передает РИА «Новости».

«Мне неизвестно о том, какая мелодия будет у сборной России на чемпионате мира. Этот вопрос не обсуждался. Считаю, что либо у сборной играется национальный гимн, либо вообще никакой мелодии», — сказал Куммола.



Турнир пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Ранее Фазель одобрил «Катюшу» в качестве альтернативы гимну России.