Александр Емельяненко проанализировал бой Волкова с Оверимом

Известный боец MMA Александр Емельяненко дал прогноз на поединок тяжеловесов Александр Волков — Алистар Оверим.

Схватка пройдет на очередном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) серии Fight Night в ночь на 7 февраля мск.

«Думаю, поединок получится крутым. Для Оверима это шанс удержаться в топе, а для нашего парня — в скором времени получить «титульник». Оверим уже изрядно пробитый — ему достаточно одного жесткого удара, чтобы отправиться «спать». Волков как никто другой это знает и может прописать ему хорошую серию.

Однако Саня начал действовать в последнее время аккуратнее, ведь сам боится нарваться. Но опыта уже Саша набрался достаточно, чтобы быть лучше в таких встречах. У него техника неплохая, «финишировать» может в любой момент. Так что уважаю Оверима... Но при всем уважении не вижу у него шансов, уж очень слабая челюсть. Волков дождется своего момента и отправит Алистара в нокаут», — цитирует Емельяненко-младшего «Всепроспорт.ру».

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