Секс-символ ММА схватила соперницу за горло на дуэли взглядов

Бывшая представительница Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Пейдж Ванзант готовится к дебюту в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC.

Накануне девушка спровоцировала скандальный инцидент на дуэли взглядов с Бритейн Харт. Спортсменки успешно прошли процедуру взвешивания, однако во время стердауна Пейдж схватила оппонентку за горло и оттолкнула. В ответ на это Харт оскорбила Ванзант и попыталась ее ударить, но вмешались организаторы и разняли атлеток.

Напомним, что схватка Ванзант — Харт состоится сегодня, 5 февраля.

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