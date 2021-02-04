Дюков переизбран на пост главы РФС
Антон Борисов
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Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков переизбран на новый четырехлетний срок, сообщается на странице организации в Telegram.
Действующий президент РФС был единственным кандидатом на пост.
Дюков был избран главой РФС 22 февраля 2019 года. До этого он занимал должность председателя совета директоров петербургского «Зенита».
Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино обратился к Дюкову.