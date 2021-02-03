Глава РФС Дюков объяснил наличие лимита в РПЛ
Вадим Балканов
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил наличие лимита в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, ограничение на число иностранцев в клубах существует лишь из-за неэффективной работы системы подготовки резерва.
Дюков заявил, что лимит является вынужденной мерой, которая позволяет найти баланс между интересами команд и национальной сборной.
Также функционер отметил, что в данный момент министерство спорта России не поддержит отмену лимита на легионеров.
Ранее сообщалось, что защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев получил травму на сборах в Кампоаморе.