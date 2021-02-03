Канделаки опасается за проведение ЧМ-2021 в Латвии

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала новость о том, что на предстоящее мировое первенство по хоккею в Латвии не будут допущены болельщики.

«Чемпионат мира по хоккею — 2021 в Риге:



а) без зрителей;

б) без нашего флага и гимна.

Так скоро и лед заливать перестанут. Или в киберспортивном варианте будем смотреть, вроде NHL от Electronic Аrts. И когда мы выиграем такой вот турнир, будет сказано, что победа эта – дело русских хакеров», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по хоккею в Латвии пройдет без зрителей.