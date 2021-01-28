Японии рассчитывает на поддержку других стран при проведении Олимпиады
Антон Борисов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что страна рассчитывает на поддержку других стран при организации летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.
27 января член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сообщил, что судьба соревнований зависит от поддержки нового президента США Джо Байдена.
Като отметил, что Токио нацелен на проведение Игр-2020.
«Тем не менее, с точки зрения организации нам необходима поддержка США и других стран, их правительств и других заинтересованных лиц», — сказал Като во время пресс-конференции.
Олимпийские игры в японской столице должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал главное условие проведения Олимпиады в Токио.