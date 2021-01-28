Японии рассчитывает на поддержку других стран при проведении Олимпиады

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что страна рассчитывает на поддержку других стран при организации летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

27 января член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси сообщил, что судьба соревнований зависит от поддержки нового президента США Джо Байдена.

Като отметил, что Токио нацелен на проведение Игр-2020.

«Тем не менее, с точки зрения организации нам необходима поддержка США и других стран, их правительств и других заинтересованных лиц», — сказал Като во время пресс-конференции.

Олимпийские игры в японской столице должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал главное условие проведения Олимпиады в Токио.