«Оттава» проиграла «Ванкуверу» и продлила серию поражений в НХЛ

«Ванкувер Кэнакс» нанес поражение «Оттаве Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Ванкувере, завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубли оформили Тайлер Мотт и Джей Ти Миллер, также отличился Элиас Петтерссон. У гостей шайбу забросил Джош Норрис.

Для команды из столицы Канады это поражение стало шестым кряду в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Анахайм Дакс» обыграл «Аризону Койотс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер, Канада) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

1:0 — Мотт (Майерс, Бигл) — 02:06

1:1 — Норрис (Ткачук, Батерсон) — 08:16 (5x4)

2:1 — Миллер (Хьюз, Петтерссон) — 21:16

3:1 — Миллер (Бенн) — 27:29

4:1 — Петтерссон (Миллер, Хьюз) — 37:16

5:1 — Мотт (Бигл) — 51:46