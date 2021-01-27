Российский легкоатлет Шубенков сдал положительный тест на допинг

Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщает News.ru.

По информации источника, чтобы Шубенков принял фуросемид.

Отметим, что фуросемид — препарат, который смазывает действие допинга.

Напомним, что Сергей Шубенков — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бегу с барьерами.

Ранее сообщалось, что две теннисистки из России пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи.