Российский легкоатлет Шубенков сдал положительный тест на допинг

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Российский легкоатлет Сергей Шубенков сдал положительный тест на допинг. Об этом сообщает News.ru.

По информации источника, чтобы Шубенков принял фуросемид.

Отметим, что фуросемид — препарат, который смазывает действие допинга.

Напомним, что Сергей Шубенков — чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по бегу с барьерами.

Ранее сообщалось, что две теннисистки из России пожизненно дисквалифицированы за договорные матчи.