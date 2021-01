Немецкий футбольный союз выступил с заявлением в день памяти жертв Холокоста

Немецкий футбольный союз (НФС) выступил с заявлением в международный день памяти жертв Холокоста.

Напомним, что 27 января 1945 года войска СССР освободили заключенных концентрационного лагеря Освенцим.

«Сегодня исполнилось 76 лет со дня освобождения заключенных концлагеря Освенцима. Наши мысли с жертвами, выжившими и их семьями. Никогда больше», — говорится в заявлении НФС в Twitter.

Ранее Ибрагимович выступил против расизма после конфликта с Лукаку в Кубке Италии.

Today marks 76 years since the liberation of the Auschwitz concentration camp. Our thoughts are with the victims, the survivors and their families. Never again.#WeRemember pic.twitter.com/XHUkRBNEUN