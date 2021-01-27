Состав сборной России на ЧМ по биатлону согласуют с WADA

Сборная России выступит на чемпионате мира по биатлону под флагом Союза биатлонистов России (СБР) и под гимн Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, национальная команда России выступит под названием RBU (Russian Biathlon Union).

Напомним, что ЧМ по биатлону пройдет с 10 по 21 февраля в Поклюке (Словения).

Также сообщается, что состав сборной России на ЧМ согласуют со Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Ранее Куклина взяла бронзу в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону.