Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о состоянии своего здоровья.

Напомним, футболиста госпитализировали с коронавирусом.

«Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет. Зона поражения легких уменьшается. Завтра планирую сдать тест на коронавирус», — написал Малафеев в Instagram.



Он отметил, что 27 января будет дома, если тест на COVID-19 окажется отрицательным.

Ранее Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса.