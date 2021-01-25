Малафеев рассказал о состоянии своего здоровья
Андрей Черников
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Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал о состоянии своего здоровья.
Напомним, футболиста госпитализировали с коронавирусом.
«Больше всего врачи опасались тромбоза. Но, к счастью, осложнений нет. Зона поражения легких уменьшается. Завтра планирую сдать тест на коронавирус», — написал Малафеев в Instagram.
Он отметил, что 27 января будет дома, если тест на COVID-19 окажется отрицательным.
Ранее Малафеева госпитализировали с тяжелой формой коронавируса.