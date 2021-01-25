Фрэнк Лэмпард уволен с поста главного тренера «Челси». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, что в СМИ сообщалось, что новым главным тренером лондонского клуба станет немецкий специалист Томас Тухель.

Отметим, что после 19 туров Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» набрал 29 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице.

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