Нейт Диаз заявил о желании провести бой с Порье
Антон Борисов
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Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диаз на своей странице в Instagram обратился к соотечественнику Дастину Порье.
«Я тренируюсь, чтобы надрать тебе задницу», — подписал опубликованное фото Диаз.
Поединок между Порье и Диазом должен был пройти в 2018 году, однако он не состоялся из-за травмы Дастина.
24 января Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 257, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Ранее Гэтжи поздравил Порье с победой над Макгрегором.