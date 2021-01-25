Нейт Диаз заявил о желании провести бой с Порье

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Нейт Диаз на своей странице в Instagram обратился к соотечественнику Дастину Порье.

«Я тренируюсь, чтобы надрать тебе задницу», — подписал опубликованное фото Диаз.

Поединок между Порье и Диазом должен был пройти в 2018 году, однако он не состоялся из-за травмы Дастина.

24 января Порье нокаутировал ирландца Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 257, который прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее Гэтжи поздравил Порье с победой над Макгрегором.