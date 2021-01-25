Главный тренер ЦСКА рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона
Карен Саркисян
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о подготовке московской команды к возобновлению сезона.
По словам тренера, Кампоамор (Испания) все тот же — классная погода, отличные условия для тренировок, питание, хорошая энергетика.
Гончаренко отмечает, что тренерский штаб пробует выстроить тренировочный процесс по-новому, что-то изменить.
«Посмотрим, что из этого получится. Первую неделю отработали достаточно хорошо, поэтому присутствует оптимизм», — цитирует Гончаренко официальный сайт ПФК ЦСКА.
Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.
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