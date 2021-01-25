Генеральный директор ЦСКА опроверг слухи о конфликтах в клубе
Карен Саркисян
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Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опроверг слухи о конфликтах в московском клубе.
По словам гендиректора ЦСКА, он даже представить не может, откуда берутся слухи.
«Как говорится в известном фильме, не читайте до обеда советских газет. Правда, сейчас речь скорее об интернете. Никаких оснований под этими слухами нет», — цитирует Бабаева официальный сайт ПФК ЦСКА.
Напомним, что после 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
Ранее ЦСКА разгромил сборную свободных агентов на сборе в Испании.
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