Форвард «Нью-Джерси» Гусев набрал первое очко в новом сезоне НХЛ

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Никита Гусев набрал первое очко в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» россиянин отметился результативной передачей. После первого периода «дьяволы» ведут со счетом 2:0.

Гусев перешел в «Нью-Джерси» летом 2019 года из «Вегас Голден Найтс». В прошлом сезоне он принял участие в 66 матчах, в которых набрал 44 (13+31) очка.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата.