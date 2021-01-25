«Клипперс» переиграли «Оклахому» и продлили победную серию в НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» обыграл «Оклахому-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 108:100 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Кавай Леонард, набравший 34 очка. Также дабл-дабл оформил Ивица Зубац (десять очков и 11 подборов).

У гостей 23 очка в активе Шея Гилджес-Александера.

Для «Клипперс» эта победа стала седьмой кряду в регулярном чемпионате.

Ранее сообщалось, что «Голден Стэйт Уорриорз» одержал волевую победу над «Лос-Анджелес Лейкерс».

НБА. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес, США) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити, США) — 108:100 (36:19, 20:26, 29:28, 23:27)