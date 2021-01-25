«Спартак» согласовал условия контракта с Промесом

Московский «Спартак» согласовал условия контракта с нападающим амстердамского «Аякса» Квинси Промесом, сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, сумма трансфера может составить € 12 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 22 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее в «Спартаке» рассказали о ходе переговоров по трансферу Промеса.