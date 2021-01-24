Овчинников сравнил экс-руководителей «Локомотива» Кикнадзе и Смородскую

Бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников сравнил экс-руководителей «Локомотива» Василия Кикнадзе и Ольгу Смородскую. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, ничего плохого о 64-летней Смородской, возглавлявшей клуб с 2010 по 2016 год, сказать нельзя.

Овчинников заявил, что Кикнадзе находился не на своем месте.

» Это не говорит о том, что он не разбирается в футболе или что он плохой человек – наверное, хороший – ну не пошло у него», — заявил он.

Ранее сообщалось, что агент португальского футболиста «Ниццы» Данило Барбозы Федерико Пасторелло прокомментировал информацию о возможном переходе в ЦСКА.