Наставник «Монако» поделился мнением об игре Головина с «Марселем»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в матче против «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

По его словам, тренерский штаб старается постепенно подводить 24-летнего россиянина к основе после полученной им травмы.

Ковач отметил, что очень доволен игрой Головина, отдавшего две результативные передачи, и что тот по окончании поединка заявил о своем хорошем самочувствии.

Напомним, что «Монако» после 21 тура идет на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников сравнил экс-руководителей «Локомотива» Василия Кикнадзе и Ольгу Смородскую.