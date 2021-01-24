Наставник «Монако» поделился мнением об игре Головина с «Марселем»

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Полузащитник «Монако» Александр Головин Полузащитник «Монако» Александр Головин
Полузащитник «Монако» Александр Головин
Global Look Press

Главный тренер «Монако» Нико Ковач поделился мнением об игре полузащитника Александра Головина в матче против «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба монегасков.

По его словам, тренерский штаб старается постепенно подводить 24-летнего россиянина к основе после полученной им травмы.

Ковач отметил, что очень доволен игрой Головина, отдавшего две результативные передачи, и что тот по окончании поединка заявил о своем хорошем самочувствии.

Напомним, что «Монако» после 21 тура идет на четвертой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что бывший тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников сравнил экс-руководителей «Локомотива» Василия Кикнадзе и Ольгу Смородскую.