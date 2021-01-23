Большунов упал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти

Российский лыжник Александр Большунов упал перед выездом на стадион в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Спортсмен шел в группе лидеров, однако после падения он опустился на пятое место, отстав от лидера, норвежца Эмиля Иверсена, на 20,9 секунды.

Этап Кубка мира в Лахти проходит с 23 по 24 января.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слухи о переходе Большунова в биатлон.