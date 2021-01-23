Появилось видео жесткой драки между хоккеистами МХЛ

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Хоккейная клюшка
РИА

Появилось видео жесткой драки между хоккеистами Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Тимофеем Давыдовым («Омские Ястребы) и Демидом Паничкиным («Кузнецкие Медведи»).

Ролик доступен на YouTube-канале лиги. Драка произошла в третьем периоде.

Напомним, Давыдов ударил Паничкина, упавшего в ходе потасовки, головой об лед. Игрок «Кузнецких Медведев» потерял сознание и был доставлен в больницу.

Ранее молодежка «Кузни» отказалась играть с «Омскими Ястребами» после травмы Паничкина