Появилось видео жесткой драки между хоккеистами МХЛ
Андрей Черников
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Появилось видео жесткой драки между хоккеистами Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Тимофеем Давыдовым («Омские Ястребы) и Демидом Паничкиным («Кузнецкие Медведи»).
Ролик доступен на YouTube-канале лиги. Драка произошла в третьем периоде.
Напомним, Давыдов ударил Паничкина, упавшего в ходе потасовки, головой об лед. Игрок «Кузнецких Медведев» потерял сознание и был доставлен в больницу.
Ранее молодежка «Кузни» отказалась играть с «Омскими Ястребами» после травмы Паничкина