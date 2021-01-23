Хоккеист «Далласа» Павелски назвал Худобина главным козырем команды

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джо Павелски поделился эмоциями от победы над «Нэшвиллом», передает сайт турнира.

«Это был только первый матч. Впереди у нас — длинный путь. А наш главный козырь был даже не в реализации большинства, а в надежной игре Добби», — сказал Павелски.

Напомним, встреча завершилась со счетом 7:0.



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