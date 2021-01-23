Хоккеист «Далласа» Павелски назвал Худобина главным козырем команды
Андрей Черников
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Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джо Павелски поделился эмоциями от победы над «Нэшвиллом», передает сайт турнира.
«Это был только первый матч. Впереди у нас — длинный путь. А наш главный козырь был даже не в реализации большинства, а в надежной игре Добби», — сказал Павелски.
Напомним, встреча завершилась со счетом 7:0.
Ранее Худобин одержал 100-ю победу в НХЛ.