«Миннесота» Капризова оказалась сильнее «Сан-Хосе» в игре НХЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».
Встреча прошла в Сент-Поле на арене «Эксель Энерджи Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Гринвэй, Кевин Фиала, Зак Паризе и Джоэль Эрикссон.
У проигравшей команды единственный гол на свой лицевой счет оформил Мэтт Ньето.
Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов очков в игре не набрал.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Баффало Сейберс».
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