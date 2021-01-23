Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о тренерском подходе в своей академии. Об этом сообщает Tatler.

По его словам, спортсменов необходимо готовить к долгой карьере, а не пытаться все успеть «здесь и сейчас».

«Дети травмируются. Это убийство на самом деле. Нужна мера. Я их не гоню. Есть тренеры, которым вот сегодня надо, завтра уже поздно. Это неправильно.



Надо фигуристов готовить к будущему, к большим стартам и долголетию. Чтобы они катались долго. Не вспышка: одни соревнования выиграли и исчезли, их никто не помнит, они не знают что делать, куда бежать», — сказал Плющенко.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Евгения Медведева покаталась на коньках на замерзшем озере в Чите.