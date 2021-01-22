Тренер «Фиорентины» высказался о предстоящем переходе Кокорина
Антон Борисов
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли высказался о предстоящем переходе нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина.
25 января форвард прибудет в Италию для медосмотра. В случае его успешного прохождения клуб подпишет с игроком контракт на 3,5 года.
«Мы ждем его приезда, затем подписи в контракте. Потом у нас будет возможность о нем поговорить», — цитирует Пранделли Firenze Viola.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев высказался о предстоящем переходе Кокорина в «Фиорентину».
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