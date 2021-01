Эдегор может уйти в аренду в «Арсенал»

Футболист мадридского «Реала» Мартин Эдегор изъявил желание уйти в аренду в лондонский «Арсенал», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что сейчас команды договариваются об условиях. «Сливочные» отдадут игрока без права выкупа.



В текущем сезоне норвежец сыграл девять матчей за «королевский клуб».



Martin Ødegaard has decided to join Arsenal over Real Sociedad ⚪️



The deal is expected to be completed in the coming hours. #AFC and Real Madrid are in contact to reach the agreement - Real want a 'simple' loan until June.



Arteta spoke directly with the player - key factor. https://t.co/id7qQyNPpL