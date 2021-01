Буффон поздравил Роналду с 760-м голом в карьере

Вратарь туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поздравил своего одноклубника Криштиану Роналду с 760-м голом в карьере.

«Мог бы забить и поменьше мячей мне. В любом случае поздравляю тебя с очередным рекордом в карьере», — написал Буффон в Twitter.



Напомним, Роналду забил свой 760-й мяч в игре за Суперкубок Италии против «Наполи» (2:0).



Ранее Федерация футбола Португалии поздравила Роналду с 760-м голом в карьере.

You could have spared me a couple of goal.

Anyway congratulations for your umpteenth #record in career. CR...760! pic.twitter.com/1bUUjQk1Mt