Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом»
«Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Фулхэм» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.
Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и вышел на первое место в АПЛ.
После игры главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат игры.
«Начали мы слабо, но после пропущенного мяча заиграли здорово. Нам надо было проснуться, и после этого мы стали играть хорошо.
Конечно, о наших шансах на титул АПЛ будут говорить, учитывая, что позади полсезона, а мы на вершине таблицы, но мы об этом не думаем. Надо идти от игры к игре. Это очень непредсказуемый сезон», — цитирует Сульшера BBC.
Ранее сообщалось, что Лэмпард в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Челси».