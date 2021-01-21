Сульшер прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» над «Фулхэмом»

«Манчестер Юнайтед» обыграл лондонский «Фулхэм» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча прошла на стадионе «Крейвен Коттедж» в Лондоне и завершилась со счетом 2:1.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» набрал 40 очков и вышел на первое место в АПЛ.

После игры главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат игры.

«Начали мы слабо, но после пропущенного мяча заиграли здорово. Нам надо было проснуться, и после этого мы стали играть хорошо.

Конечно, о наших шансах на титул АПЛ будут говорить, учитывая, что позади полсезона, а мы на вершине таблицы, но мы об этом не думаем. Надо идти от игры к игре. Это очень непредсказуемый сезон», — цитирует Сульшера BBC.

Ранее сообщалось, что Лэмпард в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Челси».