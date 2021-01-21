Тедеско рассказал о причине ухода из «Спартака»

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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско
РИА Новости

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о причине ухода из московского клуба.

Напомним, что Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и петербургским «Зенитом» объявил о нежелании продлевать контракт с московским клубом.

«Я люблю «Спартак», но я также люблю и свою семью. В Германии ситуация с коронавирусом ухудшается и ухудшается. Так что это единственная причина.

К примеру, навестить свою маму я могу лишь в одиночестве: моя жена уже не имеет права пойти со мной. Закрыто все, кроме супермаркетов и аптек. А будет еще жестче — куда жестче, я даже не могу себе представить», — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

После 19 туров РПЛ московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» — на шесть.

Ранее Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА.