«Локомотив» заменил соперника по товарищескому матчу
Андрей Черников
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Московский «Локомотив» заменил соперника по товарищескому матчу на испанском сборе, сообщает сайт «железнодорожников».
Красно-зеленые должны были встретиться с гибралтарским «Линкольном», но матч был отменен из-за закрытия границ между Гибралтаром и автономной областью Андалусия.
Новым соперником подопечных Марко Николича станет «Атлетико Манча-Реал» из Испании. Встреча состоится 23 января.
Ранее «Локомотив» повторил обложку альбома группы The Beatles.
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