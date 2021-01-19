«Локомотив» заменил соперника по товарищескому матчу

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Игроки «Краснодара» Реми Кабелла, Алексей Ионов, Кристоффер Олссон и Виктор Классон... Игроки «Краснодара» Реми Кабелла, Алексей Ионов, Кристоффер Олссон и Виктор Классон...
Игроки «Краснодара» Реми Кабелла, Алексей Ионов, Кристоффер Олссон и Виктор Классон...
РИА Новости

Московский «Локомотив» заменил соперника по товарищескому матчу на испанском сборе, сообщает сайт «железнодорожников».

Красно-зеленые должны были встретиться с гибралтарским «Линкольном», но матч был отменен из-за закрытия границ между Гибралтаром и автономной областью Андалусия.

Новым соперником подопечных Марко Николича станет «Атлетико Манча-Реал» из Испании. Встреча состоится 23 января.

Ранее «Локомотив» повторил обложку альбома группы The Beatles.