Фазель оценил возможность проведения ЧМ 2021 года в России

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Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель
Президент Международной Федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель
РИА Новости

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель исключил возможность проведения чемпионата мира 2021 года в России, передает «Матч ТВ».

«Мы рассматриваем три варианта. Это только Латвия. Это Латвия и Дания. Или это Латвия и Словакия», — сказал Фазель.

Функционер напомнил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Россию от крупных соревнований на два года.

Ранее Фазель высказался о компенсации Белоруссии за лишение ЧМ-2021.