Фазель оценил возможность проведения ЧМ 2021 года в России
Андрей Черников
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Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель исключил возможность проведения чемпионата мира 2021 года в России, передает «Матч ТВ».
«Мы рассматриваем три варианта. Это только Латвия. Это Латвия и Дания. Или это Латвия и Словакия», — сказал Фазель.
Функционер напомнил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Россию от крупных соревнований на два года.
Ранее Фазель высказался о компенсации Белоруссии за лишение ЧМ-2021.
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