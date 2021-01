Мустафи трогательно попрощался с игроком «Арсенала» Озилом

Футболист лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи попрощался с игроком «канониров» Месутом Озилом, который близок к переходу в турецкий «Фенербахче».

«Ты навсегда запомнишься, как король ассистов. Увы, мы как команда не смогли ассистировать тебе, когда тебе это было необходимо. Всего наилучшего», — написал Мустафи в Twitter.

Напомним, Озил выступает за команду из «Лондона» с 2013 года.



Ранее Озил намекнул на переход в «Фенербахче».

Bro, you have been the most unselfish player on and off the pitch, I have ever shared the dressing room with. You will be always remembered as the #AssistKing. Unfortunately we as a team haven't been able to assist you when you needed us the most. All the best ❤️ #SM20 pic.twitter.com/gEfl6AWzZj