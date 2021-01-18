Министр спорта МО выступил за ужесточение лимита не легионеров в РПЛ

Министр спорта Московской области Роман Терюшков выступил за ужесточение лимита не легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По словам министра, он бы ужесточил лимит на легионеров и давал бы клубам РПЛ развивать своих игроков.

«Все мы помним, что мы стали чемпионами Европы, но тогда в лиге не было легионеров. Как-то же справлялись. Значит, можно все-таки играть», — цитирует Терюшкова Sport24.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.