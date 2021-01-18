Федун прокомментировал возможность сокращения РПЛ до 12 клубов

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Леонид Федун на презентации «Открытие Арены» Леонид Федун на презентации «Открытие Арены»
Леонид Федун на презентации «Открытие Арены»
РИА Новости

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможность сокращения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 12 клубов.

«РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес» — цитирует Федуна Sport24.

После 19 туров РПЛ нынешнего сезона на первой позиции с 41 очком расположился петербургский «Зенит». На втором месте с 37 очками идет московский ЦСКА. На третьей строчке с 35 очками — московский «Спартак».

Ранее сообщалось, что РПЛ могут сократить до 12 клубов.