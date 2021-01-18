Порье назвал Макгрегора одним из лучших бойцов в истории

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Конор Макгрегор
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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье назвал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора одним из лучших бойцов в истории.

По мнению американца, Макгрегор превосходный ударник и хороший борец.

«В сочетании тайминга, точности и силы он один из лучших в истории UFC», — приводит слова Порье «РЕН ТВ».

Напомним, что бой Макгрегор — Порье состоится 23 января.

Ранее бразильский боец MMA Оливейра бросил вызов Хабибу.