Порье назвал Макгрегора одним из лучших бойцов в истории
Карен Саркисян
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Американский боец смешанных единоборств (MMA) Дастин Порье назвал бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора одним из лучших бойцов в истории.
По мнению американца, Макгрегор превосходный ударник и хороший борец.
«В сочетании тайминга, точности и силы он один из лучших в истории UFC», — приводит слова Порье «РЕН ТВ».
Напомним, что бой Макгрегор — Порье состоится 23 января.