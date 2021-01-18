ЦСКА и «Ницца» договорились о переходе бразильского полузащитника Данило
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА и французская «Ницца» договорились о переходе бразильского полузащитника Данило Барбозы. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».
По информации источника, московский клуб объявит о сделке в ближайшее время.
Сообщается, что Данило пройдет медицинское обследование и присоединится к ЦСКА на тренировочных сборах в Испании.
После 19 туров Российской премьер-лиги московский клуб набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.
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