Этапы «Формулы-1» в Монако, Азербайджане и Канаде могут отменить

Этапы «Формулы-1» в Монако, Азербайджане и Канаде могут быть отменены, сообщает Formule1.nl.

По информации источника, причиной отмены может стать пандемия коронавируса, из-за которой организаторы не успеют подготовить трассы к гонкам. Этапы могут принять Турция, а также итальянский автодром «Муджелло» и немецкий «Нюрбургринг».

Гран-при Монако запланирован на 23 мая, гонка в Баку — на 6 июня, а этап в Монреале — на 13 июня.

Ранее «Формула-1» опубликовала обновленный календарь нового сезона.